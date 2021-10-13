Густаво Пойет: Вполне возможно, что Кавани придется покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе 2022 года

Экс-игрок «Челси» и «Тоттенхэма» Густаво Пойет поделился мнением по поводу дальнейших перспектив форварда Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в нынешнем сезоне 34-летний уругваец принял участие лишь в четырех встречах «красных дьяволов», не отличившись голевыми действиями. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала».

– Кавани не повезло, поскольку Роналду стал основным нападающим в команде. Вполне возможно, что Эдинсону придется покинуть клуб в январе. На месте Эдинсона я бы ушел, учитывая нынешнее положение дел, – приводит слова Пойета talkSPORT.

Добавим, что Кавани присоединился к «МЮ» в октябре прошлого года на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. В общей сложности он провел за команду 43 встречи, забил 17 голов и отдал шесть ассистов.