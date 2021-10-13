Карпин отреагировал на включение песни «Валера» в раздевалке сборной после победы над Словенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о том, что он был против публикации видео из раздевалки национальной команды после выездной победы над Словенией (2:1), в котором игроки включили песню Афродиты «Валера».

– Откуда я знаю, кто включил эту песню. Сначала играла какая-то другая музыка. Затем заиграла эта песня. Честно говоря, не знаю, кто отвечает за музыку. Разрешения на публикацию не было. Сразу сказал, чтобы не выкладывали. Написали, что я дал добро? Фигня полная. Будем разбираться. Сама песня мне не нравится, конечно. У меня другие песни. Ее везде поют, где меня видят, – сказал Карпин в интервью «Чемпионату».

Напомним, что сборная России набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Таким образом, команда гарантировала себе участие в стыковых матчах.

11 ноября сборная России дома встретится с Кипром, а спустя три дня сыграет на выезде против Хорватии.