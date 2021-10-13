«ПСЖ» включился в борьбу за подписание Влаховича

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович все ближе к тому, чтобы сменить клубную прописку летом 2022 года.

Согласно информации Le 10 Sport, в услугах 21-летнего серба заинтересован «Пари Сен-Жермен», готовый подписать игрока в качестве возможной замены форварду Килиану Мбаппе. Напомним, что по окончании текущего сезона француз может покинуть стан парижан на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что сербского футболиста хотят приобрести «Интер», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ювентус».

Напомним, Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В общей сложности он провел за «фиалок» 92 матча, забил 35 голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.