Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник заинтересован в должности тренера «Ньюкасла». Об этом сообщает спортивный журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

Напомним, что большую часть акций «сорок» (около 80 процентов) приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Глава PIF Ясир аль-Румайян займет пост неисполнительного председателя правления клуба. Исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли войдет в совет директоров «Ньюкасла».

По информации СМИ, предыдущий владелец клуба миллиардер Майкл Эшли продал команду за сумму около 360 миллионов евро.

На данный момент «Ньюкасл» после семи туров в английской премьер-лиге с тремя очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку. В следующем туре «сороки» примут на своем стадионе лондонский «Тоттенхэм». Встреча состоится 17 октября и начнется в 18:30 по московскому времени.