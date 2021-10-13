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13 октября 14:01
автор: Владислав Корегин

Караваев вернулся в общую группу «Зенита»

16 октября петербургский клуб сыграет против тульского «Арсенала».

Фланговый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев возобновил тренировки в общей группе команды, сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Напомним, что в сентябре этого года 26-летний игрок вернулся из расположения сборной России с повреждением ноги. По этой причине он пропустил шесть встреч сине-бело-голубых, а также игры национальной команды в рамках отбора к ЧМ-2022 против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

– Караваев вернулся, начал работать в общей группе. Клаудиньо – пока нет. Тем, кто играл за сборную больше других, предстоит восстановительное занятие. Те, кто провел на поле меньше времени, будут частично тренироваться с остальной командой. Все наши сборники вернулись, никаких повреждений нет, – цитирует Семака пресс-служба петербургской команды.

Добавим, что в нынешнем сезоне Караваев принял участие в семи встречах, не отличившись результативными действиями.

В игре 11-го тура РПЛ «Зенит» встретится в Туле с «Арсеналом». Матч состоится 16 октября в 14:00 мск.

источник: ФК «Зенит»
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