Шамиль Газизов: Урунов тренируется в общей группе «Уфы» – он может выйти в матче с «Краснодаром»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, выйдет ли полузащитник команды Остон Урунов в матче 11-го тура чемпионата России, в котором подопечные Алексея Стукалова сыграют на выезде против «Краснодара».

Напомним, что встреча между клубами состоится 17 октября в 19:00 мск.

– Урунов тренируется в общей группе. Все нормально. Может, выйдет уже с «Краснодаром». Если тренер доверит, то все будет нормально, – цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Уфа» арендовала Урунова у «Спартака» до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах, не отличившись результативными действиями.

После десяти сыгранных туров уфимская команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.