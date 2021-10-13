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13 октября 14:34
автор: Максим Скороходов

Суд Калининграда оштрафовал РПЛ за нарушение коронавирусных ограничений во время Суперкубка России

Лига должна будет заплатить 100 тысяч рублей.

Ленинградский районный суд Калининграда принял решение оштрафовать российскую премьер-лигу на 100 тысяч рублей в деле, связанном с нарушением коронавирусных ограничений во время проведения матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» победил «Локомотив» (3:0).

«Суд постановил признать Ассоциацию футбольных клубов «Российская премьер-лига» (РПЛ) виновной в совершении административного правонарушения и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», - приводит слова судьи дела Ирина Кузовлевой ТАСС.

Напомним, ранее тот же суд принял абсолютно аналогичное решение в отношении ГАУ «Стадион «Калининград». Именно на этой арене 17 июля проводился матч за Суперкубок России.

источник: ТАСС
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