Суд Калининграда оштрафовал РПЛ за нарушение коронавирусных ограничений во время Суперкубка России

Ленинградский районный суд Калининграда принял решение оштрафовать российскую премьер-лигу на 100 тысяч рублей в деле, связанном с нарушением коронавирусных ограничений во время проведения матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» победил «Локомотив» (3:0).

«Суд постановил признать Ассоциацию футбольных клубов «Российская премьер-лига» (РПЛ) виновной в совершении административного правонарушения и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», - приводит слова судьи дела Ирина Кузовлевой ТАСС.

Напомним, ранее тот же суд принял абсолютно аналогичное решение в отношении ГАУ «Стадион «Калининград». Именно на этой арене 17 июля проводился матч за Суперкубок России.