ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 октября 14:39
автор: Владислав Корегин

Ян планирует завершить свою карьеру в 30 лет

В октябре россиянин проведет бой с Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267.

Российский боец UFC Петр Ян заявил о том, что он собирается завершить свою профессиональную карьеру в возрасте 30 лет.

Напомним, что 30 октября этого года в Абу-Даби 28-летний спортсмен проведет поединок с американцем Кори Сэндхагеном. На кону будет стоять временный титул промоушена в легчайшем весе.

– Я планирую вернуть себе чемпионский пояс и провести несколько успешных защит титула. К 30 годам хочу закончить выступления. Возможно, я решу открыть свои спортивные школы, чтобы дети могли бесплатно заниматься единоборствами, – цитирует Яна Fight News.

Добавим, что в своей карьере Ян одержал 15 побед и потерпел два поражения.

источник: Fightnews
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mail.ru Group провел ребрендинг группы в ВКонтакте"Торпедо" уступило "Северстали"Acer представила новый ноутбук Swift X (SFX14-41G) с процессором Ryzen 5 5600U и видеокартой GeForce RTX 3050Стало известно о неожиданных проблемах ДзюбыВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о России
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика