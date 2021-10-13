Ян планирует завершить свою карьеру в 30 лет

Российский боец UFC Петр Ян заявил о том, что он собирается завершить свою профессиональную карьеру в возрасте 30 лет.

Напомним, что 30 октября этого года в Абу-Даби 28-летний спортсмен проведет поединок с американцем Кори Сэндхагеном. На кону будет стоять временный титул промоушена в легчайшем весе.

– Я планирую вернуть себе чемпионский пояс и провести несколько успешных защит титула. К 30 годам хочу закончить выступления. Возможно, я решу открыть свои спортивные школы, чтобы дети могли бесплатно заниматься единоборствами, – цитирует Яна Fight News.

Добавим, что в своей карьере Ян одержал 15 побед и потерпел два поражения.