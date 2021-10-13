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13 октября 14:51
автор: Владислав Корегин

Семак – об октябрьских матчах сборной России: Взяли максимальное количество очков. Это замечательно

Национальная команда обыграла Словакию (1:0) и Словению (2:1).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах сборной России в октябрьских матчах отбора к ЧМ-2022.

Напомним, что 8 октября подопечные Валерия Карпина одержали домашнюю победу над Словакией (1:0), а спустя три дня на выезде обыграли Словению (2:1).

– Самое важное – это результат, причем тот, который нужен был с отнюдь не последними командами. Взяли максимальное количество очков. Это замечательно. Было ли мне приятно, что во встречах со Словакией и Словенией капитанами сборной России были игроки «Зенита»? Для нас также большое значение имеет то, что ребята вернулись в хорошем настроении, – цитирует Семака клубная пресс-служба петербуржцев.

Добавим, что капитаном национальной команды в игре со словаками стал полузащитник Далер Кузяев, а со словенцами капитанскую повязку отдали хавбеку Алексею Сутормину.

16 октября «Зенит» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом» в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча состоится в 14:00 мск.

источник: ФК «Зенит»
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