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13 октября 15:08
автор: Владислав Корегин

Тео Эрнандес сдал положительный тест на коронавирус

В октябре футболист стал победителем Лиги наций в составе сборной Франции.

Пресс-служба «Милана» сообщила о том, что левый защитник команды Тео Эрнандес заразился коронавирусом.

По информации источника, тест 24-летнего футболиста на COVID-19 оказался положительным после того, как игрок вернулся из расположения сборной Франции. Таким образом, защитник пропустит ближайшие игры «россонери» в чемпионате Италии, а также на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, 16 октября подопечные Стефано Пиоли сыграют дома против «Вероны» в матче восьмого тура серии А, а спустя три дня встретится на выезде с «Порту» в рамках ЛЧ.

В составе сборной Франции Эрнандес провел в октябре две встречи с Бельгией (3:1) и Испанией (2:1) в Лиге наций, отличившись забитым голом и результативной передачей.

источник: ФК «Милан»
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