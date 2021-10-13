Жамалетдинова успешно прооперировали в Мюнхене

Форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов сообщил о том, что его операция в Мюнхене прошла успешно.

Напомним, что 24-летний россиянин испытывал проблемы с коленом.

– Вернусь сильнее! – написал Жамалетдинов на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в пяти матчах уфимцев в чемпионате России, отдав один ассист.

После сыгранных туров «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. 17 октября команда Алексея Стукалова на выезде встретится с «Краснодаром».