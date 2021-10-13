ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 октября 15:23
автор: Владислав Корегин

Жамалетдинова успешно прооперировали в Мюнхене

У российского футболиста было повреждение колена.

Форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов сообщил о том, что его операция в Мюнхене прошла успешно.

Напомним, что 24-летний россиянин испытывал проблемы с коленом.

– Вернусь сильнее! – написал Жамалетдинов на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в пяти матчах уфимцев в чемпионате России, отдав один ассист.

После сыгранных туров «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. 17 октября команда Алексея Стукалова на выезде встретится с «Краснодаром».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Platforma составила экорейтинг российских регионовСборная Дании вышла в финальную часть ЧМ впервые за 20 летLand-Rover Defender Bond Edition – постоянный контроль над максимальным комфортомСтало известно о неожиданных проблемах ДзюбыВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о России
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика