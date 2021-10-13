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13 октября 15:32
автор: Максим Скороходов

Хесе опроверг слухи о том, что его пыталась переехать возлюбленная

Футболист «Лас-Пальмаса» продемонстрировал фотографии с тренировки.

Нападающий испанского «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес опроверг слухи о том, что в результате с ссоры с девушкой, та пыталась его переехать на автомобиле, что могло привести к травме ноги футболиста.

«Отличная тренировка сегодня, уважайте других и перестаньте писать ложные новости», - написал Хесе в своем твиттере, опубликовав фотографии с тренировочного занятия.

Добавим, что «Лас-Пальмас» выступает в сегунде, втором по статусу чемпионате Испании, на счету Хесе три гола и четыре результативных паса в девяти матчах.

источник: Twitter.com
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