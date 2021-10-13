Петржела сравнил игру сборной России под руководством Карпина и Черчесова

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о результатах сборной России после того, как пост главного тренера покинул Станислав Черчесов и на его место был назначен Валерий Карпин.

Добавим, что 52-летний Карпин возглавил национальную команду 26 июля этого года. Под его руководством сборная одержала четыре победы в рамках отбора к ЧМ-2022, обыграв Кипр (2:0), Мальту (2:0), Словакию (1:0) и Словению (2:1), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).

– Уже сейчас можно говорить, что решение уволить Черчесова было правильным. Карпин сильнее как тренер на данном этапе. Сборная на первом месте в группе и имеет неплохой отрыв за два тура до конца отбора. После провального Евро о таком даже мечтать не могли. Думаю, Россия попадет на чемпионат мира, – цитирует Петржелу Sport24.

После восьми сыгранных туров сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 19 очков. Победа над Словенией позволила команде гарантировать себе участие в стыковых матчах.

11 ноября подопечные Карпина дома встретятся с Кипром, а спустя три дня сыграют на выезде против Хорватии.