Роспотребнадзор одобрил 30 процентов заполняемости арены «Спартака» в октябре

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объявил, что Роспотребнадзор одобрил 30 процентную посещаемость домашних матчей красно-белых в октябре.

«Роспотребнадзор согласовал заполняемость нашего стадиона до 30 процентов на октябрьские матчи — с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом». Как и прежде — при наличии qr-кода вакцинированного или перенесшего заболевание коронавирусом», — отметил Зеленов.

Напомним, что красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в десяти матчах.

В группе C Лиги Европы «Спартак» находится на второй строчке. У московской команды три очка после двух игр.