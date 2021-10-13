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13 октября 16:08
автор: Александр Бойченко

Роспотребнадзор одобрил 30 процентов заполняемости арены «Спартака» в октябре

В этом месяце «красно-белые сыграют с «Динамо, «Лестером» и «Ростовом».

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объявил, что Роспотребнадзор одобрил 30 процентную посещаемость домашних матчей красно-белых в октябре.

«Роспотребнадзор согласовал заполняемость нашего стадиона до 30 процентов на октябрьские матчи — с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом». Как и прежде — при наличии qr-кода вакцинированного или перенесшего заболевание коронавирусом», — отметил Зеленов.

Напомним, что красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в десяти матчах.

В группе C Лиги Европы «Спартак» находится на второй строчке. У московской команды три очка после двух игр.

источник: ФК «Спартак»
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