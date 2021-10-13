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13 октября 16:14
автор: Александр Бойченко

Рамос не принял участия в тренировке «ПСЖ» перед матчем с «Анже»

Ранее сообщалось, что защитник восстановился от травмы.

Защитник Серхио Рамос пропустил тренировку «Пари Сен-Жермен», которая проходила сегодня, 13 октября.

Ранее сообщалось, что Рамос восстановился после травмы икроножной мышцы и сможет дебютировать за «ПСЖ» в матче 10-го тура французской Лиги 1 против «Анже». По словам Le Parisien, Рамос не будет включен в заявку команды на эту встречу. О причинах отсутствия Рамоса на тренировках не сообщается.

Серхио Рамос подписал контракт с «ПСЖ» минувшим летом. Договор футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. Защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 15 матчах, в которых забил два гола. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро. Ранее Рамос выступал за «Севилью» и «Реал Мадрид».

источник: Le Parisien
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