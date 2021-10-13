Нойер ведет переговоры с «Баварией» о продлении контракта

Вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

Об этом сообщает Sport1.

Текущее соглашение футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2023 года. Немец хочет завершить карьеру в стане «Баварии».

Добавим, что в текущем сезоне немецкий голкипер сыграл в семи матчах Бундеслиги, в которых пропустил семь мячей и отыграл 2 матча на «ноль». Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В общей сложности он провел 443 матча за мюнхенцев, из которых в 216 играх не пропускал мячей.