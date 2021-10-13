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Полузащитник «Зенита» Барриос может не сыграть против «Арсенала»
13 октября 16:36
автор: Максим Скороходов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Полузащитник «Зенита» Барриос может не сыграть против «Арсенала»

Встреча пройдет 16 октября в Туле.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что колумбийский полузащитник команды Вильмар Барриос может не сыграть в гостевом матче 11-го тура российской премьер-лиги против тульского «Арсенала».

«Это большой вопрос, который пока находится в стадии обсуждения. В настоящий момент его участие в матче, так же как и прибытие в Тулу, под большим вопросом», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что Барриос сыграл за сборную Колумбии в дух играх: в гостях с Уругваем (8 октября, 0:0) и дома против Бразилии (10 октября, 0:0).

После одиннадцати матчей сборная Колумбии набрала 15 очков и занимает пятое место в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

источник: ФК «Зенит»
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