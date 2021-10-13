Николай Наумов: Рангник в «Ньюкасле»? Думаю, что его проект в «Локомотиве» будет продолжаться

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил свое мнение по поводу появившейся информации о том, что руководителя отдела спорта и развития железнодорожников Ральфа Рангника интересует возможность стать главным тренером «Ньюкасла».

Напомним, что 63-летний специалист работает в московском клубе с июля этого года, подписав трехлетний контракт.

– Я такую новость не слышал. Но если он и сам покинет, я думаю, своих людей и агентство оставит. Что же он, бросит проект на начальном пути? Я думаю, что все будет продолжаться, потому что они вошли серьезно, они затратили не свои, но деньги РЖД солидные на покупку игроков. И я думаю, что там останется Томас Цорн, думаю, он как боевой заместитель Рангника будет выполнять все, что там требуется, – приводит слова Наумова «ВсеПроСпорт».

Напомним, что 7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) приобрел «Ньюкасл». Бывший владелец «сорок» миллиардер Майкл Эшли продал клуб за сумму около 360 миллионов евро.