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13 октября 17:49
автор: Александр Бойченко

Адвокат положительно оценивает шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

На данный момент сборная России находится на первом месте в группе.

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат дал оценку перспективам национальной сборной на групповом этапе отборочного раунда ЧМ-2022 в Катаре.

«Первое место в группе очень хорошо для сборной России, - сказал Адвокат «СЭ». - Это здорово для всего российского футбола. Матч с Хорватией? Опытный тренер сейчас в России. Там еще есть хорошие игроки. Конечно, они могут поехать на чемпионат мира с первого места. Настроение хорошее».

Отметим, что после осечки сборной Хорватии в игре со Словакией (2:2), подопечные Валерия Карпина вышли на чистое первое место в группе с 19 баллами. Следующий матч Россия проведет дома с Кипром.

источник: «Спорт-Экспресс»
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