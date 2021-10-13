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13 октября 17:27
автор: Владислав Корегин

ЦСКА рассказал о состоянии Дивеева, получившего травму в матче со сборной Словении

Футболист отыграл лишь 36 минут в игре против словенцев.

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что у центрального защитника команды Игоря Дивеева диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза.

Напомним, что 22-летний футболист получил травму в матче отбора к ЧМ-2022 между сборными Словении и России (1:2) – игрок был заменен на 36-й минуте встречи.

– В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней, – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в десяти матчах армейцев в рамках чемпионата России, в которых он забил один гол.

17 октября ЦСКА сыграет на выезде с «Уралом» в игре 11-го тура РПЛ.

источник: ПФК ЦСКА
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