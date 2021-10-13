Умярову диагностировали разрыв капсулы голеностопа

Стали известны подробности травмы опорного полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

Как сообщает Sport24, у 21-летнего футболиста красно-белых был диагностирован разрыв капсулы голеностопа. Напомним, что хавбек получил повреждение во время матча между молодежными сборными Литвы и России (0:3) в рамках отбора к чемпионату Европы-2023.

В нынешнем сезоне Умяров отыграл 12 матчей за московский клуб, не отличившись результативными действиями.

16 октября «Спартак» сыграет против «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ. Начало встречи – в 19:00 мск.