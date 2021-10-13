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13 октября 17:48
автор: Александр Бойченко

Полиция Марибора дала разъяснения по поводу нападения на российских болельщиков

Накануне появилась информация по поводу нападения на российских болельщиков после матча Словения - Россия.

Полиция Марибора сообщила подробности столкновения болельщиков после отборочного матча ЧМ-2022 Словения - Россия (1:2), в котором один россиянин получил травму.

«После матча трое иностранных болельщиков направились со стадиона «Людски Врт» на съемную квартиру в центре города. Неизвестный мужчина подбежал к ним возле стадиона, повалил одного из болельщиков на землю, ударил его ногой и скрылся. Мы должны подчеркнуть, что нападение было единичным инцидентом, а не столкновением фанатов», - передает «РБК-Спорт».

Напомним, что по итогам восьми туров сборная России располагается на первом месте в группе с 19 очками. В Мариборе национальная команда обыграла Словению со счетом 2:1. Голы в составе нашей сборной забили Джикия и Дивеев.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против Кипра дома.

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