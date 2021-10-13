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13 октября 17:53
автор: Владислав Корегин

«Оренбург» одержал домашнюю победу над «Текстильщиком»

В последних пяти турах первенства подопечные Марцела Личка выиграли четыре матча.

Футболисты «Оренбурга» обыграли «Текстильщик» (2:0) в домашнем матче 17-го тура ФНЛ.

Отметим, что оба гола хозяев в сегодняшней встрече были забиты в первом тайме – их авторами стали нападающий Владимир Сычевой (16-я минута) и полузащитник Никита Титков, удачно реализовавший 11-метровый удар (40).

На 74-й минуте форвард гостей Виктор Сергеев был удален с поля за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Оренбург» набрал 37 очков и упрочил свое лидерство в турнирной таблице ФНЛ, увеличив отрыв от ближайшего преследователя, а именно московского «Торпедо», на пять очков. «Текстильщик» остался на 17-й позиции с 14 очками.

17 октября оренбуржцы сыграют в гостях против клуба «Олимп-Долгопрудный», а команда из Иваново в тот же день на своем поле примет «Акрон».

ФНЛ

17-й тур

«Оренбург» – «Текстильщик» – 2:0 (2:0)

Голы: Сычевой, 16. Титков, 40 (пен.)

Удаление: Сергеев, 74

источник: «Советский спорт»
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