«Оренбург» одержал домашнюю победу над «Текстильщиком»

Футболисты «Оренбурга» обыграли «Текстильщик» (2:0) в домашнем матче 17-го тура ФНЛ.

Отметим, что оба гола хозяев в сегодняшней встрече были забиты в первом тайме – их авторами стали нападающий Владимир Сычевой (16-я минута) и полузащитник Никита Титков, удачно реализовавший 11-метровый удар (40).

На 74-й минуте форвард гостей Виктор Сергеев был удален с поля за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Оренбург» набрал 37 очков и упрочил свое лидерство в турнирной таблице ФНЛ, увеличив отрыв от ближайшего преследователя, а именно московского «Торпедо», на пять очков. «Текстильщик» остался на 17-й позиции с 14 очками.

17 октября оренбуржцы сыграют в гостях против клуба «Олимп-Долгопрудный», а команда из Иваново в тот же день на своем поле примет «Акрон».