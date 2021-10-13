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13 октября 18:27
автор: Александр Бойченко

Андрей Канчельскис: Я не согласен с Карпиным и не считаю капитанскую повязку просто тряпочкой

Ранее главный тренер национальной сборной заявил, что не считает отсутствие капитана в сборной принципиальным моментом.

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал о частой смене капитанов в сборной страны при новом тренере Валерии Карпине.

«Не соглашусь с Карпиным по поводу капитанства. Я не считаю повязку просто тряпочкой и уж тем более не разделяю мнение, что ее нужно убрать совсем. В моих командах капитанами были Кантона, Батистута — какие же это тряпочки? Это лидеры команды, которые авторитетны как на поле, так и в раздевалке. Они всегда помогали советом или же могли напихать», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

После восьми сыгранных туров сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 19 очков. Победа над Словенией позволила команде гарантировать себе участие в стыковых матчах.

11 ноября подопечные Карпина дома встретятся с Кипром, а спустя три дня сыграют на выезде против Хорватии.

источник: Sport24.ru
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