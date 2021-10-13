Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес приговорен к шести месяцам тюремного заключения

Французский защитник «Баварии» Люка Эрнандес приговорен Высшем судом Мадрида к шести месяцам тюремного заключения за нарушение запрета приближаться к Амелии де ла Оса Лоренте, которая в настоящий момент является супругой футболиста.

3 февраля 2017 года Люку и Амелию запретили приближаться друг к другу за случай семейного насилия, произошедший на улице за семь лет до этого. Футболист подал апелляцию, которая была отклонена. Несмотря на запрет Эрнандес женился на де ла Оса Лоренте и провел с ней медовый месяц, сообщает AS.

В текущем сезоне защитник провел шесть игр за свой клуб, в которых не отличился результативными действиями. В составе сборной Франции Эрнандес выиграл чемпионат мира в России и Лигу наций сезона-2020/21.