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13 октября 19:00
автор: Александр Бойченко

«Локомотив» опроверг слухи об уходе Рангника в «Ньюкасл»

Ранее появлялась соответствующая информация.

«Локомотив» отреагировал на сообщения о возможном уходе главы департамента спорта и развития клуба Ральфа Рангника в «Ньюкасл».

Ранее появилась информация, что немецкий специалист якобы был заинтересован в том, чтобы стать главным тренером английского клуба, который недавно был выкуплен саудовскими инвесторами.

«Информация о переходе Ральфа Рангника не соответствует действительности», — приводит РБК ответ пресс-службы «Локомотива».

Напомним, что 7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) приобрел «Ньюкасл». Бывший владелец «сорок» миллиардер Майкл Эшли продал клуб за сумму около 360 миллионов евро.

источник: РБК
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