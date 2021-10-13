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13 октября 19:09
автор: Александр Бойченко

«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» в гостях и вышел на четвертое место в таблице ФНЛ

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хабаровчан.

В матче 17-го тура Национальной футбольной лиги «Факел» в Воронеже уступил «СКА-Хабаровску». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче был забит на 8-й минуте, когда ворота хозяев поля поразил Георгий Гонгадзе.

Таким образом, воронежская команда проиграла во второй встрече подряд и опустилась на шестое место, имея в активе 30 баллов. Подопечные Сергея Юрана поднялись на четвертое место с 31 очком.

Следующую игру «Факел» проведет в гостях против астраханского «Волгаря», а «СКА-Хабаровск» поедет в гости к «Томи». Обе встречи пройдут 17 октября.

источник: «Советский спорт»
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