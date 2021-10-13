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Умяров пропустит около месяца из-за травмы, полученной в игре за молодежную сборную России
13 октября 19:36
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Спартак"

Умяров пропустит около месяца из-за травмы, полученной в игре за молодежную сборную России

У футболиста повреждена голень.

Стал известен срок, который пропустит полузащитник «Спартака» Наиль Умяров из-за травмы, полученной в игре за молодежную сборную России против сверстников из Литвы в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2023 года.

Футболист получил в данном матче повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени, на восстановление которого уйдет до четырех недель, сообщает пресс-служба «Спартака».

В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей за свой клуб, в которых не отличился результативными действиями.

источник: ФК «Спартак»
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