Валерий Карпин - о Миранчуке: Лучше играть 90 минут в условной «Вероне», чем 10 - в «Аталанте»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о полузащитнике команды Алексее Миранчуке, который перестал получать игровую практику в «Аталанте».

— Лучше бы они играли в европейском чемпионате по 90 минут. А 10 минут… По мне, лучше бы Миранчук играл не 10 минут в «Аталанте», а 90 минут в условной «Вероне» или «Сампдории», - сказал Карпин в «Коммент.Шоу».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Сумма его трансфера из «Локомотива» составила 14,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в пяти матчах клуба из Бергамо во всех турнирах, отдав один результативный пас. При этом в последних четырех встречах команды хавбек неизменно оставался на скамейке запасных.