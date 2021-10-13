«Акрон» одержал волевую победу над «Аланией

Сегодня, 13 октября, «Акрон» из Тольятти принимал у себя дома владикавказскую «Аланию». Встреча завершилась со счетом 2:1, победный гол хозяева забили на 91 минуте.

Первый мяч забили гости - это сделал Давид Кобесов на 12 минуте. Во втором тайме «Акрон» сумел отыграться на 66 минуте усилиями Дмитрия Ефремова. Победный мяч хозяева забили на 91 минуте - это сделал Илья Зуев.

После этого матча владикавказцы расположились на третьем месте, имея в активе 32 очка. «Акрон» набрал 25 баллов и идет на восьмом месте в турнирной таблице.