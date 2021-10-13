Калиниченко - о возможной покупке клуба РПЛ шейхами: Футбол не прибыльное дело для наших широт

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко оценил возможность приобретения российского клуба иностранными инвесторами.

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии недавно приобрел «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов стерлингов.

«Шейхи хотят покупать топовые клубы Европы. Я не думаю, что какой-то шейх в угаре начнет вдруг болеть за клуб не только из России, но и из Восточной Европы.

Арабские инвесторы не просто дарят деньги, они еще хотят зарабатывать на этом. Сторонних покупателей очень тяжело заинтересовать в нашем футболе, потому что футбол не очень прибыльное дело для наших широт», - передает слова Калиниченко Metaratings.

Напомним, что 7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) приобрел «Ньюкасл». Бывший владелец «сорок» миллиардер Майкл Эшли продал клуб за сумму около 360 миллионов евро.