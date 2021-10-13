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13 октября 20:48
автор: Максим Скороходов

Колосков видит Джикию капитаном сборной России

Вячеслав Иванович считает, независимо от того, кто будет капитаном национальной команды, главное - это результат.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об идее главного тренера сборной России Валерия Карпина не назначать одного капитана.

«Главное, что пока это никак не мешает приносить результат. Однако в моем понимании было бы более логичным назначить, например, Джикию, раз сам тренер говорит, что он лидер. Он ведь был капитаном сборной много раз, хуже от этого не было. Еще раз говорю, для меня это труднообъяснимый подход к капитанству. Я называю это не капитан, а выводящий. Здесь скорее этот термин подойдет. Самое главное, чтобы результат был», - приводит слова Колоскова «МК-Спорт», ссылаясь на Sport24.ru.

Добавим, что пока при Карпине в каждом матче у сборной России был свой капитан. Национальную команду в разных играх выводили на поле Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

При Станиславе Черчесове последним капитаном сборной России был Артем Дзюба.

источник: МК-Спорт
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