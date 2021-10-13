Карпин заявил, что на чемпионате мира у сборной России будет один капитан

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что на чемпионате мира в Катаре у сборной России будет один капитан.

«На финальном турнире в Катаре, если мы туда попадем, то у нас будет один капитан», - сказал Карпин на в интервью на YouTube-канале «Коммент Шоу».

При этом ранее специалист отметил, что по-прежнему не придает значимости капитанской повязке.

«Чтобы быть капитаном на поле – повязка не нужна. Капитаном может быть и Сафонов, и Захарян. И что в этом такого? Что меняется от того, у кого повязка? Мое отношение к ребятам о этого не меняется. Капитан нужен, чтобы вывести команду и бросить монетку», - считает Карпин.

Пока при новом главном тренере в каждом матче у сборной России был свой капитан. Национальную команду в разных играх выводили на поле Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.