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Карпин заявил, что на чемпионате мира у сборной России будет один капитан
13 октября 21:10
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

Карпин заявил, что на чемпионате мира у сборной России будет один капитан

Осталось на него попасть.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что на чемпионате мира в Катаре у сборной России будет один капитан.

«На финальном турнире в Катаре, если мы туда попадем, то у нас будет один капитан», - сказал Карпин на в интервью на YouTube-канале «Коммент Шоу».

При этом ранее специалист отметил, что по-прежнему не придает значимости капитанской повязке.

«Чтобы быть капитаном на поле – повязка не нужна. Капитаном может быть и Сафонов, и Захарян. И что в этом такого? Что меняется от того, у кого повязка? Мое отношение к ребятам о этого не меняется. Капитан нужен, чтобы вывести команду и бросить монетку», - считает Карпин.

Пока при новом главном тренере в каждом матче у сборной России был свой капитан. Национальную команду в разных играх выводили на поле Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Добавим, что, победив Словению (2:1), российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября сборная России дома сыграет против Кипра, а Словения, потерявшая все шансы отобраться на мундиаль (10 очков) в тот же день гостях встретятся со Словакией.

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