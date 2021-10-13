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13 октября 21:32
автор: Александр Бойченко

У полузащитника «Борнмута» и сборной Уэльса Брукса обнаружена онкология

У футболиста диагностировали лимфому Ходжкина второй стадии.

Полузащитник «Борнмута» и Уэльса Дэвид Брукс заявил, что болен онкологией. У 24-летнего футболиста диагностирована лимфома Ходжкина II стадии.

«Мне очень сложно писать это сообщение. Мне поставили диагноз лимфома Ходжкина II стадии. На следующей неделе начну лечение. Хотя это стало шоком для меня и моей семьи, прогноз положительный, и я уверен, что полностью выздоровею и вернусь в футбол как можно скорее.

«Хотя я ценю внимание и интерес средств массовой информации, я хотел бы попросить, чтобы моя конфиденциальность была соблюдена в ближайшие месяцы, и я поделюсь новой информацией о ходе лечения, когда смогу», - сообщил Брукс в Twitter.

В текущем сезоне Чемпионшипа вингер провел 7 матчей за «Борнмут», в которых он смог забить один мяч. Всего за английскую команду он сыграл 91 матч, забив 18 голов и отдав 12 ассистов.

источник: Twitter.com
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