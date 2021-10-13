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13 октября 21:28
автор: Максим Скороходов

Роман Широков: Когда я был капитаном, для меня это было чем-то серьезным, статусом

Бывший футболист национальной команды не согласен с Валерием Карпиным.

Экс-капитан сборной России Роман Широков выразил не согласие с ее нынешним наставником Валерием Карпиным, который не придает значимости капитанской повязке.

«Мнение Карпина о капитанской повязке в сборной — это его личное мнение. Когда я был капитаном, для меня это было чем-то серьезным, статусом. У него сейчас вот такая мысль. Наверное, такую же мысль он прививает своим игрокам. Каждый смотрит на ситуацию по-разному», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Пока при Карпине в каждом матче у сборной России был свой капитан. Национальную команду в разных играх выводили на поле Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

источник: Чемпионат.com
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