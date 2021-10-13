ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 октября 22:17
автор: Александр Бойченко

Магуайр может пропустить игры с «Аталантой» и «Тоттенхэмом» из-за травмы

Защитник получил травму икроножной мышцы.

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы и рискует пропустить больше, чем первоначально заявленные три недели.

По данным Sky Sports, первоначальное время восстановления Магуайра составляло три недели, а это означает, что к моменту матча с «Ливерпулем» 24-го числа он уже должен был быть в строю. Теперь Гарри рискует пропустить не только игру с «мерсисайдцами» но и встречу с «Аталантой» в Лиге чемпионов и «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге.

В текущем сезоне защитник отыграл шесть матчей в Английской премьер-лиге. Всего за «Манчестер Юнайтед» Магуайр принял участие в 114 встречах, в которых забил пять голов и отдал пять ассистов.

источник: Sky Sports
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Официально представлен смартфон OnePlus 9RT на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888ВТБ первым на рынке разработал мобильное приложение для студентовMail.ru Group провел ребрендинг группы в ВКонтактеШутка Нурмагомедова об избиении Ковалева возмутила россиянИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииКарпин прокомментировал гол через себя в исполнении Джикии
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика