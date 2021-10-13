Магуайр может пропустить игры с «Аталантой» и «Тоттенхэмом» из-за травмы

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы и рискует пропустить больше, чем первоначально заявленные три недели.

По данным Sky Sports, первоначальное время восстановления Магуайра составляло три недели, а это означает, что к моменту матча с «Ливерпулем» 24-го числа он уже должен был быть в строю. Теперь Гарри рискует пропустить не только игру с «мерсисайдцами» но и встречу с «Аталантой» в Лиге чемпионов и «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге.

В текущем сезоне защитник отыграл шесть матчей в Английской премьер-лиге. Всего за «Манчестер Юнайтед» Магуайр принял участие в 114 встречах, в которых забил пять голов и отдал пять ассистов.