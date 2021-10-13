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13 октября 22:50
автор: Александр Бойченко

Игроки «Крузейро» прекратили тренировки и объявили забастовку

Руководство клуба имеет долги по выплате зарплат футболистам и сотрудникам.

Бразильские игроки Серии B «Крузейро» объявили забастовку из-за задержек с выплатой заработной платы.

По данным Globo Esporte, футболисты бросили тренировки. «Крузейро», испытывающий серьезные финансовые проблемы, полгода не платил спортсменам и сотрудникам клуба, и только в сентябре была погашена часть долгов.

«Руководство «Крузейро», обратите внимание, что мы будем ждать выполнения ваших обязательств как можно скорее, так как мы опечалены страданиями сотрудников, которые посвящают свое время сохранению давних и победоносных традиций клуба. Мы прекращаем тренировки в честь всех сотрудников, которые любят клуб. К сожалению, ситуация стала невыносимой», - заявили игроки в открытом заявлении.

На данный момент «Крузейро» занимает 11 место в таблице бразильской Серии B. Ближайший матч в чемпионате клуб проведет против «Аваи» 23 октября.

источник: Globo Esporte
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