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13 октября 23:18
автор: Александр Бойченко

Анзор Кавазашвили: Дзюба забывает, что он служит не только Карпину, но и всему российскому футболу

Артем Дзюба отказался от выступлений в национальной команде в октябрьских матчах.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба заслуживает наказания за отказ в приглашении в сборную России. Петербургский футболист попал в расширенный состав национальной сборной на матчи отборочного раунда чемпионата мира со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), но отказался от вызова, сославшись на плохую форму.

«Дзюба — самый сильный центральный нападающий России. У нас лучше Дзюбы нет в чемпионате России. Его присутствие обязательно в сборной. Он просто необходим. Его поступок — месть лично Карпину. Это мог сделать только недалекий человек. Он забывает про то, что служит не Карпину, а российскому футболу», — приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днем».

Добавим, что Дзюба в десяти матчах РПЛ набрал восемь очков по системе «гол + пас». На счету форварда из Санкт-Петербурга четыре забитых мяча и четыре ассиста. Дзюба является лучшим бомбардиром сборной России вместе с Александром Кержаковым (30 мячей).

источник: «Спорт день за днем»
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