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13 октября 23:32
автор: Александр Бойченко

Алексей Сутормин: Капитанская повязка - это больше про ответственность и гордость

В матче со Словенией Сутормин являлся капитаном команды.

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин поделился своим мнением о победе над Словенией (2:1) в матче 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022.

«Уже успел восстановиться. Два дня прошло, так что силы восстановлены. Капитанская повязка — это больше про ответственность и гордость. Как говорил тренер, у нас ответственность может взять каждый и вывести команду на поле. Не сказал бы, что ощущал что-то особенное. Роль капитана придала сил и эмоций. Для меня это большой шаг, но ничего не зажимало», - приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

После победы над Словенией российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября россияне дома сыграют против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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