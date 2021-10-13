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13 октября 23:44
автор: Александр Бойченко

Гисдоль прокомментировал первую тренировку с «Локомотивом»

Немецкий наставник возглавил «железнодорожников» после отставки сербского специалиста Марко Николича.

Новый главный тренер «Локомотива» начал работу в качестве наставника «железнодорожников».

- Я принял этот вызов с большим энтузиазмом. Теперь я всем сердцем за «Локомотив». Чемпионат в самом разгаре, раскачиваться некогда. Это одна из причин, по которой нам предстоит много работы. Мы все должны быть одной командой - не только футболисты, но и сотрудники. Это ключевой момент, который влияет на результат во всей нашей работе», передает слова Гисдоля пресс-служба клуба.

Следующий матч «Локомотив» проведет в субботу, 16 октября. В Казани «железнодорожники» сыграют с местным «Рубином». Матч начнется в 16:30 мск.

После десяти туров «Локомотив» идет на четвертом месте с 17 баллами. Отставание от лидера чемпионата, «Зенита», составляет шесть очков. «Железнодорожники» выступают в групповом этапе Лиги Европы, в котором проведут следующий матч против турецкого «Галатасарая» 21 октября.

источник: Клуб болельщиков «Локомотива»
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