Сборная США обыграла Коста-Рику в матче отбора на ЧМ-2022, Наваса заменили из-за повреждения

Сегодня, 14 октября, в Коламбусе на арене «Нью Коламбус Крю» прошла встреча отборочного турнира ЧМ-2022 в Северной Америке, в которой встречались сборные США и Коста-Рики. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу американцев.

Гости открыли счет в этой встрече на первой минуте. Гол забил Кейшер Фуллер. В середине первого тайма США сравняли счет после точного удара Серджино Деста. На 66-й минуте голкипер Коста-Рики Леонель Морейра срезал мяч в собственные ворота и принес США победу в матче.

Отметим, что голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас был заменен в перерыве из-за повреждения бедра.

Таким образом, сборная США после шести матчей возглавляет турнирную таблицу с 14-ю баллами, Коста-Рика располагается на пятом месте с шестью очками. Следующий матч американцы проведут против Мексики, а костариканцы сыграют с Канадой.