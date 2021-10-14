«Я вообще не понимаю, что сегодня было на поле». Хохлов прокомментировал итог встречи с «Кубанью»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов рассказал о поражении команды в матче 18-го тура от «Кубани» (1:3).

«Все пошло не так. У меня нет на данный момент объяснения, что происходило на поле, особенно во втором тайме.

Я вообще не понимаю, что сегодня было на поле, видимо, не все игроки воспринимают, что им говорят, что нужно добиваться результата. Футболисты выходят и как будто отбывают номер», - цитирует Хохлова «Комсомольская правда в Волгограде».

«Кубань» после встречи 18-го тура прервала серию из пяти поражений кряду, которые были под руководством Александра Точилина. После отставки специалиста команду возглавил Роберт Евдокимов.

Таким образом, краснодарский коллектив набрал 11 очков и поднялся на 19-е место турнирной таблицы ФНЛ, «Ротор», имеющий 21 очко, идет 13-м.