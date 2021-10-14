Витория отметил свою работу в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своем положении в клубе, а также отметил высокий уровень команды.

«Как тренер «Спартака» особых сложностей не назову, а постоянное давление - это часть профессии. На мой взгляд, у нас действительно фантастическая команда. Приятно работать со всеми игроками, все они ответственны за свою работу. Клуб большой и стабильный, все сервисы работают отлично. Если мы говорим о повседневных делах, то проблем нет вообще. Все молодцы! »- цитирует слова Витории »Спорт-Экспресс».

Добавим, что следующий матч красно-белые проведут против «Динамо» в 11-м туре РПЛ. На данный момент подопечные Руя Витории занимают седьмое место с 16 баллами в турнирной таблице. В октябре «Спартак» сыграет с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом».