«Бавария» настроена подписать Холанда, если из клуба уйдет Левандовски

«Бавария» все еще хочет подписать нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холланда. «Мюнхен» постарается заполучить норвежца в конце этого сезона, если нынешний лучший бомбардир Роберт Левандовски покинет команду.

По словам Bild, норвежец обойдется «Баварии» в 75 миллионов евро - это сумма компенсации, активированная в контракте Эрлинга с «Боруссией» следующим летом. Еще 30-40 миллионов евро составят комиссионные агента Мино Райола. Кроме того, отцу Эрлинга будет выплачена определенная сумма комиссионных.

В нынешнем сезоне норвежец сыграл в пяти играх Бундеслиги, в которых смог забить семь голов и отдать четыре результативные передачи. Действующая трансферная стоимость форварда составляет 150 миллионов евро.