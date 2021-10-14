Почеттино рассказал, кому бы он отдал Золотой мяч по итогам года

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, кто должен получить Золотой мяч по итогам уходящего года.

«Кому бы я отдал Золотой мяч в этом году? Лео Месси. Даже если бы его не было в моей команде, я все равно назвал бы его.

Роберт Левандовски должен быть вторым, а Роналду третьим», - цитирует слова Почеттино COPE.

Напомним, что в списке претендентов на ЗМ находятся: Сезар Аспиликуэта («Челси», Испания), Николо Барелла («Интер», Италия), Карим Бензема («Реал», Франция), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия), Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Жоржиньо («Челси», Италия), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Н’Голо Канте («Челси», Франция), Симон Кьер («Милан», Дания), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Жерар Морено («Вильярреал», Испания), Мейсон Маунт («Челси», Англия), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Педри («Барселона», Испания), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Луис Суарес («Атлетико», Уругвай).