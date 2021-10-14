Малафеев рассказал, какие клубы интересовались им во время карьеры

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, от каких клубов ему поступали предложения, выступая за команду из Санкт-Петербурга.

«Когда вы играли за «Зенит», были ли предложения от других клубов и был ли реальный шанс уйти?» - спросили Малафеева в instagram.

«Вильярреал», «Байер» и даже «Спартак», - ответил Малафеев.

Напомним, всю свою профессиональную карьеру Малафеев отыграл за «Зенит» (1997 - 2016). Голкипер признавался лучшим вратарем года России в 2003, 2007 и 2012 годах. Малафеев входит в клуб «имени Льва Яшина». В составе сборной России вратарь выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.