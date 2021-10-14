Судья Васильев уверен, что его отстранили из-за ошибки в сторону «команды не из Москвы»

Судья Станислав Васильев прокомментировал свое пожизненное отстранение от работы в Российской Премьер-лиге.

«Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьёзные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать», — сказал Васильев «Чемпионату».

Напомним, что в начале мая Васильев был временно отстранен от матчей РПЛ за ошибку, допущенную в матче «Ротор» - «Ахмат». Судья не назначил пенальти в ворота волгоградской команды.