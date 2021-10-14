Васильев заявил, что ему не предъявили результаты проверки на полиграфе прежде чем отстранили

Судья Станислав Васильев рассказал о проверке на полиграфе, после которой его отстранили от судебной деятельности.

«Я предполагал, что мне после игры «Ротор» — «Ахмат» мне предложат пройти полиграф – так и произошло. Вопросов было больше сотни. Спрашивали и по быту, но больше гоняли по судейской карьере. Я зашёл туда в 10 утра и в четыре часа вечера вышел.

Меня возмутило, что результаты исследования я не получил. Просто через несколько недель заявили, что я отстранён. Я обращался с заявлением к Дюкову, что хочу увидеть результат проверки на полиграфе, но мне ответили, что это можно только ему самому и Хачатурянцу», - сказал Васильев «Чемпионату».

Напомним, что в начале мая Васильев был временно отстранен от матчей РПЛ за ошибку, допущенную в матче «Ротор» - «Ахмат». Судья не назначил пенальти в ворота волгоградской команды.