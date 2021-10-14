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14 октября 11:49
автор: Александр Бойченко

Почеттино высказался о перспективах Мбаппе остаться в «ПСЖ»

У француза истекает контракт с «ПСЖ» летом следующего года.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о желании клуба сохранить в своем составе Килиана Мбаппе.

«Я принял тот факт, что уход Мбаппе возможен и что в будущем может случиться все, что угодно. Ситуация, которая была несколько месяцев назад, может измениться в будущем. У» ПСЖ» определенно есть амбиции и способность убедить Килиана остаться, предложив ему условия, которые сделают его счастливым», - цитирует Почеттино Marca.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Мбаппе провел девять матчей, в которых отличился четыре раза и отдал три голевые передачи. В Лиге чемпионов француз сыграл в двух встречах, отдав два ассиста. Недавний гол Мбаппе в составе сборной Франции принес национальной команде победу в Лиге наций в финале против Испании (2:1).

источник: Marca
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