Витория раскрыл, как часто он выходит на контакт с Федуном

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, как часто он общается с владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Наше общение в основном проходит с генеральным директором и несколькими людьми из клуба. Если случается что-то срочное, связываюсь с президентом. По большому счету это происходит каждую неделю. Но максимально плотное общение, повторю, именно с гендиректором», - передает слова Витории «СЭ».

Добавим, что следующий матч красно-белые проведут против «Динамо» в 11-м туре РПЛ. На данный момент подопечные Руя Витории занимают седьмое место с 16 баллами в турнирной таблице. В октябре «Спартак» сыграет с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом».